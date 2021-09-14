لاعب الأهلي السابق يقترب من الانضمام للجهاز الفني

اقترب عادل مصطفى لاعب الأهلى السابق، من دخول الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.





لاعب الأهلي السابق يقترب من الجهاز الفني

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى وجود اتجاه داخل لجنه التخطيط برئاسة محسن صالح، إلى تعيين عادل مصطفى فى منصب المدرب المساعد، خاصة بعد تصعيد سامى قمصان لشغل منصب المدرب العام.





وعرضت اللجنة الأمر على بيتسو موسيمانى فى الساعات القليلة الماضية، وتنتظر موافقته على دخول عادل مصطفى.





يذكر أن الجنوب إفريقى قرر الإطاحة بمساعده كيفين جونسون، بسبب عدم التعاون معه بشكل جيد فى الأمور الفنية.