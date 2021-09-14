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هارفي إليوت يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:59 ص
اليوت
اليوت
محمد نادر
وجه هارفي إليوت، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة لجمهور الريدز عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الكاحل، خلال مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

لاعب ليفربول يشكر الجمهور عقب مباراة ليدز
واضطر هارفي للخروج من المباراة عقب تدخل قوي في الكاحل، من جانب باسكال ستروجيك، ليطرد على إثرها اللاعب مباشرة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام" نشر هارفي صورة له عقب الإصابة، وكتب عليها: "أنا بالطبع منزعج جدًا مما حدث بالأمس في ليدز، لكن غمرني الحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة".

وأضاف اللاعب الانجليزي: "شكرًا جزيلاً لكل من تواصل معي أو أرسل رسائل لي ولعائلتي. إن هذا يعني الكثير بالنسبة لنا. أيضًا شكر كبير للجميع داخل ملعب ليدز على التحية التي قدموها لي فور حدوث ذلك".

وتابع: "أركز الآن بشكل كامل على شفائي وسأبذل قصارى جهدي في إعادة التأهيل، كي أعود إلى هناك في أسرع وقت ممكن. أعلم أنني أحظى بدعم رائع خلفي في ليفربول وسنتخطى هذا الأمر معًا".

واختتم: "إلى جميع مشجعي ليفربول.. إن دعمكم يعني العالم بالنسبة لي. أنا واحد منكم ولا يمكنني الانتظار للعودة بشكل أسرع وأكثر لياقة وأقوى لمساعدة الفريق في المستقبل.. لن تسير وحدك أبدًا!".

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