الأهلي يسابق الزمن لترتيب قائمة الأجانب

يسابق جهاز الكرة فى الفريق الأول لكرة القدم نادى الأهلى، الزمن من أجل ترتيب قائمة الأجانب فى صفوف الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد.





صعوبات تواجه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

وتضم قائمة الأجانب فى صفوف القلعة الحمراء 6 لاعبين هم: "على معلول، بيرسى تاو، بدر بانون، أليو ديانج، لويس ميكيسونى، جونيور أجايى".





ويحتاج الأهلى إلى تقليص عدد الاجانب إلى 5 لاعبين قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطينى على أنه لاعب مصرى.





ووفقاً لما أكدته بعض المصادر، فإن هناك وجود مفاوضات قوية من جانب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، مع النيجيرى جونيور أجايى لبحث إمكانية رحيله عن صفوف الفريق.





وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلى عرضت على اللاعب عدة حلول، منها بيع الموسم المتبقى فى عقده إلى فاركو أو فيوتشر إف سى، أو فسخ التعاقد والحصول على 600 ألف دولار، بشرط الحصول على تأكيدات وضمانات بعدم انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز أو الزمالك فى الموسم الجديد.





وأضافت المصادر أن الصورة تتضح بشكل كبير خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا بعدما أصبح مجبر على الرحيل بعد تعثر انتقال أليو ديانج إلى صفوف جالاتا سراى التركى.