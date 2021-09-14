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بعد ظهوره مع عمرو أديب.. تامر عاشور يتصدر تريند "جوجل"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:10 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
أروي حمدي

تصدر الفنان تامر عاشور مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد استضافته أمس في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب. 

وبدأ تامر عاشور اللقاء بأغنية "حد يقولها" وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية، ونالت الأغنية إعجاب المتابعين للبرنامج.

وأوضح تامر عاشور أنه يميل إلي الأغاني الحزينة خاصة أنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرةً، كما أكد على أنه يستعد لطرح عدة أغاني جديدة من تلك النوعية. 

يذكر أن المطرب تامر عاشور طرح مؤخراً أغنية "بقول عادي" وهي من كلمات أحمد إبراهيم ألحان سامح جلال توزيع، الذي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب". 

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب حلقة تامر عاشور مع عمرو أديب تريند جوجل تامر عاشور

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