Advertisements

تعرف على موعد طرح أغنية"بلد الحبايب"لعصام كاريكا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:57 ص
عصام كاريكا
عصام كاريكا
أروي حمدي
تعرف على موعد طرح أغنيةبلد الحبايبلعصام كاريكا
قال الفنان عصام كاريكا أنه يستعد حالياً لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"بلد الحبايب"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.


ومن جانب أخر ،كشف الفنان عصام كاريكا أثناء حضوره حفل الدير جيست عن دوره كملحن في اكتشاف عدد كبير من المواهب الفنية والغنائية أبرزهم أحمد سعد، أحمد بتشان، حمادة هلال، مجد القاسم، حكيم وغيرهم.


يذكر أن الفنان عصام كريكا طرح مؤخراً أغنية "حياتي ارتاحت" وهي من كلمات مصطفي محمد، ألحان عصام كريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة، إخراج رادينة حطوم.

الكلمات المفتاحية

عصام كاريكا حمادة هلال حفل الدير جيست أغنية بلد الحبايب لعصام كاريكا

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على آخر تطورات الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

منذ ساعة و 11 دقيقة

باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صفقة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مجد القاسم يستعد لطرح "دقيقة بس دقيقة" باللهجة الخليجية

محمد عباس يطرح أغنية "سيرة الحبايب"

عصام كاريكا يشوق جمهوره ببرومو كليب "حياتي ارتاحت"

عصام كاريكا ولايف ستايلز ستوديوز يقدمان "حياتي إرتاحت"

تكريم عصام كاريكا كأفضل مطرب في 2020 في حفل راديو "فالسكة"

خاص.. عصام كاريكا يكشف عن موعد طرح"أه يا زين"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

08:21 ص

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

09:30 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements