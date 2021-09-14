تعرف على موعد طرح أغنية"بلد الحبايب"لعصام كاريكا

قال الفنان عصام كاريكا أنه يستعد حالياً لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"بلد الحبايب"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.





ومن جانب أخر ،كشف الفنان عصام كاريكا أثناء حضوره حفل الدير جيست عن دوره كملحن في اكتشاف عدد كبير من المواهب الفنية والغنائية أبرزهم أحمد سعد، أحمد بتشان، حمادة هلال، مجد القاسم، حكيم وغيرهم.





يذكر أن الفنان عصام كريكا طرح مؤخراً أغنية "حياتي ارتاحت" وهي من كلمات مصطفي محمد، ألحان عصام كريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة، إخراج رادينة حطوم.