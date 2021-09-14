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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق

سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 130-160 جنيها 

سعر كيلو السجق البلدى يتراوح بين 120-140 جنيها

سعر عرق التربيانكو يتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو

سعر كيلو الاستيك والبفتيك يتراوح بين 130-160 جنيها 

سعر كيلو القلب يتراوح بين 140-160 جنيها

سعر كيلو الموزة الكندوز يتراوح بين 140-160جنيها 

سعر كيلو اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته يتراوح بين 120-140 جنيها
 
سعر كيلو الكبدة الكندوز يتراوح بين 130-160جنيها

سعر كيلو كباب الحلة يتراوح بين 140-160 جنيها 

سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح بين 150-170 جنيها

سعر كيلو الكبدة الضأن يتراوح بين 140-170 جنيه

سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها .

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