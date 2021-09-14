



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق





سعر أسمنت المسلح تراوحت من 900 الي 905 جنيها للطن.





سعر اسمنت الممتاز تراوحت من 785 الي 860 جنيه





سعر أسمنت المينا تراوحت من 875 الي 880 حنيه





سعر أسمنت الصعيد تراوحت من 750 الي 750 جنيه





سعر أسمنت النهضة (الصخرة) تراوحت من 890 الي 890 جنيه.





سعر أسمنت وادي النيل (المصري) تراوحت من 890 الي 890 جنيه.





سعر أسمنت سيناء تراوحت من 870 الي 870 جنيه.





سعر أسمنت السويس تراوحت من 880 الي 890 جنيه.





سعر أسمنت حلوان تراوحت من 890 الي 890 جنيه.





سعر أسمنت بني سويف تراوحت من 880 الي 880 جنيه.





سعر أسمنت السويدي تراوحت من 900 الي 900 جنيه.





سعر أسمنت قنا (المسلة) تراوحت من 890 الي 900 جنيه.





سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) تراوحت من 855 الي 855 جنيه.





سعر أسمنت الإسكندرية (بلادي) تراوحت من 755 الي 755 جنيه.





سعر اسمنت العامرية عادة تراوحت من 860 الي 860 جنيه.





سعر اسمنت البرج تراوحت من 890 الي 890 جنيه.





سعر اسمنت تايتان تراوحت من 780 الي 835 جنيه.





سعر اسمنت الدلتا تراوحت من 710 الي 715 جنيه.





سعر أسمنت جنودي الوادي تراوحت من 740 الي 745 جنيه.



