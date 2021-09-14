بوتين يلتقي الأسد ويهاجم القوات الأمريكية والتركية في سوريا

أفاد الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو للمرة الأولى منذ 2015، وانتقد القوات الأجنبية الموجودة في سوريا دون تفويض من الأمم المتحدة، في توبيخ للولايات المتحدة وتركيا.





استقبل بوتين، أقوى حليف للأسد في الصراع السوري المستمر منذ عشر سنوات، الزعيم السوري آخر مرة في روسيا عام 2018 في مقر إقامته الصيفي في منتجع سوتشي على البحر الأسود.





لعبت القوات الجوية الروسية دورًا حاسمًا في قلب دفة الصراع السوري لصالح الأسد بعد انتشاره هناك في عام 2015، مما ساعده على استعادة معظم الأراضي التي فقدها المتمردون. ومع ذلك، لا تزال أجزاء كبيرة من سوريا خارج سيطرة الدولة، مع انتشار القوات التركية في جزء كبير من الشمال والشمال الغربي - آخر معقل رئيسي للمتمردين المناهضين للأسد - والقوات الأمريكية في الشرق والشمال الشرقي الخاضعين للسيطرة الكردية.









وقام الأسد، الذي دعمته إيران أيضًا خلال الصراع، برحلات قليلة إلى الخارج منذ بدء الحرب في عام 2011. وقال الكرملين إن بوتين أبلغ الأسد أن وجود القوات الأجنبية في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة يشكل عائقا أمام توطيدها. كما هنأه بوتين على فوزه بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية في مايو.





وقال بوتين في بيان للكرملين إن "الإرهابيين أصيبوا بأضرار جسيمة، وتسيطر الحكومة السورية تحت رئاستكم على 90٪ من الأراضي". وقال الكرملين إن الأسد شكر الرئيس الروسي على المساعدات الإنسانية لسوريا وعلى جهوده لوقف "انتشار الإرهاب". وأشاد بما أسماه نجاح الجيشين الروسي والسوري في "تحرير الأراضي المحتلة" في سوريا.





كما وصف الأسد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بـ"المعادية للإنسانية" و"غير الشرعية"، فقد شددت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا العام الماضي قائلة إنها تهدف إلى إجبار الأسد على وقف الحرب والموافقة على حل سياسي.



