



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق





حديد عز 14600 جنيه.





حديد بشاي 14500 جنيه.





حديد العتال 14500 جنيه.





حديد المراكبي 14300 جنيه.





حديد المصريين 14550 جنيها.





حديد العشري 14300 جنيه.





حديد مصر 14300 جنيه.



