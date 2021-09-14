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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر

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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300 جنيه.

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