منة فضالي:" بنكسر الدنيا بفيلم" في القلب"



شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صور جديدة لها من كواليس فيلم "في القلب" برفقة نسرين طافش، خالد سليم، والمخرج مرقس عادل، توني ماهر، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".



وعلقت منة فضالي على الصور قائلة:"إحنا بنكسر الدنيا يالهوي على التواضع، إنشاء الله بنعمل فيلم يجنن إنشاء الله يعجبكم دعواتكم".





يذكر أن فيلم "في القلب" من بطولة نسرين طافش، خالد سليم، توني ماهر، منه فضالي، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة "الريماس".