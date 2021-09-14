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منة فضالي:" بنكسر الدنيا بفيلم" في القلب"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:49 ص
منة فضالي
منة فضالي
أروي حمدي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صور جديدة لها من كواليس فيلم "في القلب" برفقة نسرين طافش، خالد سليم، والمخرج مرقس عادل، توني ماهر، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وعلقت منة فضالي على الصور قائلة:"إحنا بنكسر الدنيا يالهوي على التواضع، إنشاء الله بنعمل فيلم يجنن إنشاء الله يعجبكم دعواتكم".


يذكر أن فيلم "في القلب" من بطولة نسرين طافش، خالد سليم، توني ماهر، منه فضالي، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة "الريماس".

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منة فضالي مرقس عادل فيلم في القلب خالد سليم توني ماهر

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