



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق





أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق





الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.





‎أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في الأسواق





‎البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و4 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.



