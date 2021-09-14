Advertisements

لو مخالف هتتعرض للغرامة.. إليك طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:54 ص
تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021
تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021
يبحث العديد من المواطنين في مصر عن طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021، والتي يواجه حاملها دفع غرامات تبدأ من 50 جنيهًا وحتى 100 جنيه وفقًا لنوع المخالفة. 

وحذر قانون الأحوال المدنية من عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية في عدة حالات، متمثلة في (استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ 16 عامًا - تجديدها في حالة تلف البطاقة أو فقدانها - تجديد البيانات التي يجرى تغييرها)، حيث منح القانون مهلة لكل حالة تبدأ بـ14 يومًا في حالة تلف بطاقة الرقم القومي أو فقدانها، وتصل إلى 6 أشهر حال بلوغ الشخص 16 عامًا.
وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021 وفقًا لقانون الأحوال المدنية، وهي كالتالي:-

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021
وأشار قانون الأحوال المدنية في مادته 54 إلى أنَّه: "على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف"، وحظر القانون على المواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له بطاقة بدلا منها.

- ويمكنك تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا).

- بعد ذلك يتمّ الضغط على "خدمات الإنترنت للمواطنين"، ثم الضغط على "بطاقة رقم قومي".

- اسحب الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات على سلة الطلبات.

- من خلال خيار نوع الوثيقة اختار "تجديد البطاقة"، ثم أدخل اسمك رباعيًا.

- أدخل اسم الأم والوظيفة ونوع الوظيفة والرقم القومي.

- أدخل عنوان مقدم الطلب الذي سيتمّ تسليم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم إعادة تصوير بطاقة رقم قومي (فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى) وقيمتها 175 جنيهًا، تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل بالإضافة إلى 2.9 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 189.9 جنيه، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

بحسب المؤهل والوظيفة.. ارشادات تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 

- الحصول على مؤهل من عدمه: 
في حالة مرور أكثر من 7 أعوام على إصدار البطاقة السابقة يتم الإصدار ورقيًا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقا.

- المهن النقابية: 
"مهندس فى شركة خاصة، أو طبيب في مستفى خاص"، يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة نقابية وقطاع خاص إذا لم يتم مرور 3 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حال مرور أكثر من 3 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنتين لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقي الرقم القومي.

- المعاش/ربة المنزل: 
يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة بالمعاش أو سابقًا أو ربة منزل إذا لم يتم مرور أكثر من 7 سنوات على إصدار آخر بطاقة، وفي حالة مرور أكثر من 7 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لإعادة التصوير لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- الوظائف حكومية: 
يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة حكومية إذا لم يتم مرور 5 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من 5 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- وظائف القطاع الخاص: 
يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة قطاع خاص إذا لم يتم مرور 3 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من 3 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- ضباط/ قضاء/ محاميين/ تجاريين/ الصحفيين/ بنوك/ الرئاسة/ الخارجية/ مجلس النواب: 
يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل أيًا من الوظائف السابق ذكرها إذا لم يتم مرور العام على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور العام عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- مزارع/ فلاح/ عامل زراعي: 
يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة "مزارع - عامل زراعي - فلاح" إذا لم يتم مرور 7 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي ، وفي حالة مرور أكثر من 7 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة و اعاده التصوير لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

- المهن الحرفية: 
"نجار- سباك – حداد – عامل عادي – كهربائي..إلخ"، يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظائف حرفية إذا لم يتم مرور عام على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من عام عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي .

- المهن النقابية والقطاع الخاص: 
"مهندس في شركة خاصة، أو طبيب في مستفى خاص.. إلخ" يتم استخراج بطاقة الرقم القومي التي تحمل وظيفة نقابية وقطاع خاص إذا لم يتم مرور 3 سنوات على إصدار آخر بطاقة رقم قومي، وفي حالة مرور أكثر من 3 سنوات عليك التوجه إلى قسم الإنترنت لاعتماد المهنتين لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على الإنترنت، أو التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

الكلمات المفتاحية

غرامة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021 تجديد بطاقة الرقم القومي 2021

أخبار تهمك

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على آخر تطورات الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صفقة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خطوات استخراج وتجديد بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت

"أونلاين".. خطوات تجديد البطاقة الشخصية وتعديل البيانات واستخراج الرقم القومي لأول مرة

رابط سريع لتجديد البطاقة الشخصية واستخراج الرقم القومي لأول مرة عبر الإنترنت

اعرف طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الانترنت.. والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

08:21 ص

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

09:30 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements