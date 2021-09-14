ننشر الاوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الاهلية 2021 لطلاب الشهادة الثانوية

يبحث العديد من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2021، عبر محرك بحث "جوجل"، عن كافة الاوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الاهلية 2021، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021.





وسنستعرض لكم، خلال السطور التالية، ننشر كافة الاوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الاهلية 2021، وفقًا للموقع الرسمي للجامعات الاهلية على الإنترنت، وهي كالتالي:-





الاوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الاهلية 2021





- المؤهل الدراسي "شهادة الثانوية العامة".

- شهادة الميلاد.





- إثبات الشخصية بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.





- صورة شخصية للطالب.





موعد تسليم الاوراق في تنسيق الجامعات الاهلية 2021

وسيتم الإعلان، عبر موقع وزارة التعليم العالي، عن موعد تقديم المستندات والاوراق الخاصة بتنسيق الجامعات الاهلية 2021 فور الانتهاء من ظهور نتيجة المرحلة الأولى بعدة أيام.





طريقة تسليم الاوراق والمستندات المطلوبة

وسيتم تسليم الاوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العامة 2021، بمقر مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات المصرية الاهلية، في العنوان الآتي: 96 شارع أحمد عرابي المهندسين، الجيزة، الدور الحادي عشر، وبالنسبة للطلاب المتواجدين خارج مصر، يمكن تسليم الأوراق والمستندات عن طريق ولي الأمر.





وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن في وقت سابق، عن نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2021، وهي: (العلمين الدولية - المنصورة الجديدة - الجلالة - الملك سلمان)، للطلاب الذين أدوا اختبارات القبول واجتازوها عبر لينك نتيجة القبول في الجامعات الاهلية 2021، على الإنترنت لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، وذلك وفقا للحد الأدنى الذي تم إعلانه من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع الماضي.



