علوم حلوان تنظم ندوة بعنوان "كيفية التأهل لسوق العمل"

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة بعنوان "كيفية التأهل لسوق العمل"، ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فى الندوة الأستاذ أحمد حسام المدرب الدولي للتنمية البشرية.



ندوة عن كيفية التأهل لسوق العمل

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم حرص جامعة حلوان على توفير الندوات التى تسهم فى تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات وفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، حيث تساهم مثل هذه الندوات فى تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، واكتشاف القدرات والمواهب ومواطن القوة والعمل على تطويرها، بالإضافة أيضًا إلى العمل على اكتساب مهارات وسلوكيات جديدة.



علوم حلوان

وأكد الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب أن كلية العلوم مؤسسة تعليمية وبحثية تقدم برامج دراسية متميزة لإنتاج خريج متميز للوفاء بمتطلبات تطوير المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.



وتضمنت الندوة التعرف على كيفية الوصول للأهداف، ومعايير الاستقرار فى الوظيفة، والمهارات التى يجب توفرها، وفنيات اجتياز المقابلة الشخصية، وتم فتح باب النقاش والإجابة على جميع التساؤلات وقد أثنى الحضور على المعلومات القيمة المقدمة لهم.



وأقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور الحسين أدهم مدير وحدة التدريب، والدكتورة رانيا الليثى رئيس معيار المشاركة المجتمعية ومنسق الندوة.



