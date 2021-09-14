توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة

مراسم توقيع الاتفاقيتين

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون الفني، وتسخير كافة الإمكانيات وتبادل الخبرات بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعتي عين شمس والمنصورة؛ بهدف تطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية، على أن يتم البدء في تنفيذ مشروع بحثى تطبيقي مشترك لخدمة مرضى السكرى من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر باستخدام آليات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التقاط صور لقاع العين وتحليلها.



