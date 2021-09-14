Advertisements

توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الاثنين مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعتي عين شمس والمنصورة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة؛ بهدف التعاون في تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات مختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مراسم توقيع الاتفاقيتين 
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون الفني، وتسخير كافة الإمكانيات وتبادل الخبرات بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعتي عين شمس والمنصورة؛ بهدف تطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية، على أن يتم البدء في تنفيذ مشروع بحثى تطبيقي مشترك لخدمة مرضى السكرى من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر باستخدام آليات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التقاط صور لقاع العين وتحليلها.

كلمة وزير التعليم العالي 
وفى كلمته، أكد د. خالد عبد الغفار على أهمية هذه الاتفاقيات فى تنفيذ مشروعات مشتركة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شتى المجالات وخاصة التحول الرقمى والتقنيات التكنولوجية الحديثة، مضيفًا أننا نتطلع لمزيد من هذه الاتفاقيات التى تسهم فى دعم خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك التى تساهم فى دعم القطاع الصحى والمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه أكد د.عمرو طلعت على أن التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى الذى أسسته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعتين لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تشخيص اعتلال الشبكية السكريى يعد امتدادًا للتعاون البناء بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى من خلال إضافة محور جديد فى مشروعات التعاون المشترك وهو الخاص بمجال الرعاية الصحية، وهو الأمر الذى تبرز أهميته فى مردوده الإيجابى على قطاع كبير من المواطنين، موضحًا قيام مركز الابتكار التطبيقى على مدار أكثر من عام بتطوير حل تكنولوجى للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية لبدء التشغيل التجريبي لجعل النظام أكثر دقة، ونشره فى باقي أنحاء الجمهورية.

كما أشاد د. محمود المتينى بالتعاون الدائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة على مستوى البنية التحتية وميكنة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تتويجًا للشراكة التى تجمع بين الطرفين، مضيفًا أن هذا التعاون سيمتد لمجالات أخرى كالمجال الطبى وغيره، موجهًا الدعوة للمشاركين لحضور فعاليات افتتاح مقر مركز الإبداع والابتكار فى 30 أكتوبر المقبل فى صورته الجديدة كصرح يضاهى أكبر مراكز الابتكار على مستوى العالم بدعم من البنك المركزى المصرى.

ومن جانبه، أكد د. أشرف عبد الباسط أن هذه الاتفاقية تعد نموذج للتعاون بين مركز الذكاء الاصطناعى بجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات؛ بهدف تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية فى تقديم حلول مبتكرة تساعد العلاج للمرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من تطبيقات الجيل الرابع فى الجامعات المصرية وتطبيقات الثورة الصناعية، والتى تستخدم تحليل البيانات للوصول لحلول ابتكارية، مضيفًا أن الجامعة أنشأت مركز تميز الذكاء الاصطناعي العام الماضي ٢٠٢٠ تمشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.

وأوضح د. أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المركز يشكل حلقة وصل بين البحث العلمي والتطبيق العملي بما يعود بالنفع على المواطن والدولة، مشيرًا إلى قيام المركز بإقامة شراكات مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتنفيذ مشروعات تستخدم أحدث التقنيات العالمية في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وقع اتفاقيتي التعاون من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وعن جامعة عين شمس د. محمود المتيني رئيس الجامعة، وعن جامعة المنصورة د. أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

شهد مراسم التوقيع من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إيمان عاشور رئيس المعهد القومي للاتصالات، د.حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، د.نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، ومن جامعة عين شمس: د.عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، د.أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.ضياء عبد المجيد المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، د.محمد البحيرى مدير المركز، د. رأف ملاك بطرس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب عين شمس.
توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة
توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة
توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة
توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة

الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات جامعة عين شمس جامعة المنصورة اتفاقيتي تعاون

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صفقة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

منذ 43 دقيقة

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"ايتيدا" تكشف تفاصيل اتفاقيتها مع شركة "فاليو" لتطوير وتحفيز الابداع في مجالات الذكاء الاصطناعي

الأحد.. وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

برعاية "التعليم العالي".. "القومي" للبحوث" ينظم المؤتمر العلمي الدولي الأول في التنمية المستدامة 16 سبتمبر

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاق بين مركز الابتكار التطبيقي و"iFLYTEK" الصينية

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إيه آي فيجين" aiVision الفرنسية

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وجامعة الأسكندرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

08:21 ص

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

09:30 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements