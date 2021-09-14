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بث مباشر.. السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني" بثا مباشرا لفاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

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مصر بث مباشر السيسي الأمم المتحدة آلفجر

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