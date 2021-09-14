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صورة جماعية للسيسي والمشاركين في احتفالية الأمم المتحدة (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة جماعية مع المشاركين في فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فاعلية إطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

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