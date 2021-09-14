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الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
ساسي
ساسي
غدير أحمد
جدد نادي الزمالك، مفاوضاته من جديد مع إدارة طلائع الجيش، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط، مهند لاشين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي طلائع الجيش، عن تلقي اتصالات جديدة من جهاز الكرة في القلعة البيضاء، وذلك لطلب ضم مهند لاشين.

وطلب طلائع الجيش من الزمالك، الانتظار لحين عرض الأمر من جديد على المدير الفني عبد الحميد بسيوني، وبحث إمكانية توفير بديل لمهند لاشين حال رحيله عن صفوف الفريق.

ويضغط مهند لاشين، على إدارة طلائع الجيش، من أجل الرحيل وارتداء قميص نادي الزمالك في الموسم الجديد.

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فترة الأنتقالات الصيفية طلائع الجيش ساسي الزمالك

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