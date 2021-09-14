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موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
ارسنال
ارسنال
علي ماهر
يواجه نادي ارسنال نظيره نادي بيرنلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي..
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحقق ارسنال فوزا هاما على حساب نظيره فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

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مباراة ارسنال الدوري الأنجليزي الممتاز ارسنال

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