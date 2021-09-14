إجلاء مئات الآلاف قبيل إعصار "تشانتو" بالصين

قامت السلطات الصينية، بإجلاء حوالي 330 ألف شخص من شنغهاي، في إطار استعداد المدينة لأمطار غزيرة ورياح عاتية مع إعصار "تشانتو".

وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن "تشانتو"، هو الإعصار الرابع عشر الذي يضرب المدينة الصينية العملاقة هذا العام.

وكان مركز شنغهاي للأرصاد الجوية، توقع أن يبقى الإعصار فوق المياه البحرية الواقعة على بعد ما بين 100 كيلومتر إلى 200 كيلومتر شرق شنغهاي، بدءا من مساء يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، قبل أن يضعف ويتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي بعيدا عن المدينة يوم الخميس.

كما توقع المركز أن تشهد أجزاء من شنغهاي أمطارا يصل منسوبها إلى 250 ملم بدءا من مساء يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء.