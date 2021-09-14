اقترب نادي الزمالك من الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، عن التعاقد مع حمدي النقاز لمدة 3 سنوات، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.





خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اتفاق إدارة القلعة البيضاء مع حمدي النقاز على جميع الأمور الخاصة بالتعاقد.





وتابع المصدر، أن حمدي النقاز وافق على التنازل عن القضية التى رفعها ضد النادي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التى تقدر بمليون و200 ألف دولار.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد طلب التعاقد مع حمدي النقاز، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.