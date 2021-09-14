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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة في الدقهلية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
درجات الحرارة في الدقهلية
درجات الحرارة في الدقهلية
محمد كشك
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ومن المتوقع يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء والصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل الحرارة رطب.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل رطب ليلا.

حالة الطقس بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية غدا الثلاثاء طقس مشمس بدرجة حرارة تصل العظمي الي ٣٧ والصغري ١٩

حالة الطقس في الإسكندرية

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

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