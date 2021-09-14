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جامعة سوهاج تكرم مراجع شئون التعليم والطلاب المركزية لبلوغه السن القانونية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
أيمن الجرادي
شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، حفل تكريم عاطف أبو الوفا نوفل المراجع بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور كلا من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال والمحاسب عفت حلمي الأمناء المساعدين، ومحمد نصر فراج نقيب العاملين وعمر أبو دوح مدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب، وعدد من العاملين بالجامعة.

وفي بداية كلمته قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أننا اليوم نكرم زميلًا عزيزًا علينا له في قلوبنا كل المحبة والتقدير، وخاصة ما تميز به المكرم من كفاءة ونشاط وإخلاص في العمل، ومساندته للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بشكل ناجح وفعال، إلى جانب دوره البارز في تأهيل جيل شاب متميز، قادر على الإنتاج في العمل بشكل قوي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في صحة وعافية دائمين.
 
تكريم موظف بلغ سن التقاعد بجامعة سوهاج
ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود، أن المكرم يمثل إضافة كبيرة للجامعة، حيث قدم الكثير لصالح العمل طوال ٣٥ عامًا، مؤكدًا مدى حرص إدارة الجامعة على تقدير وتكريم موظفيها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة، من أجل أن يكون التكريم حافزًا لجميع الموظفين لتقديم أفضل عمل وخدمة للصالح العام.

وأشار المحاسب أشرف القاضي، إلى أن تنظيم احتفاليات نهاية الخدمة يأتي تقديرًا لمجهودات أشخاص جدوا واجتهدوا للصالح العام، وعرفاناََ وشكرًا على ما بذلوه من عطاء طوال رحلة عملهم بالجامعة.

والجدير بالذكر أن المكرم من مواليد ١٤سبتمبر ١٩٦١، تم تعينه بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمركزية عام ١٩٨٦، إلى أن ترقي لدرجة مراجع بنفس الإدارة التي عين بها منذ ٣٥ عاما.

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