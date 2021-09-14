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"التعليم" توجه بتخصيص حصة أسبوعية لجلسات الابتكار بالمدارس الفنية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:22 ص
التعليم
التعليم
مارينا بشارة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا للمديريات التعليمية، بشأن خطة الدراسة بالمدارس الفنية، بالعام الدراسي الجديد.
وطالبت الوزارة، بتخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني وحصه أسبوعيا لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، مع ضرورة تفعيل حصة النشاط وإدراج برامج التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الأنشطة الصفية.

حصص التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال

وأكدت الوزارة، ضرورة أن يتضمن الجدول الدراسي للمعلم "الميسر" حصص التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال على أن يعفى من حصص الاحتياطي والإشراف وإلزام المعلمين "الميسرين" الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال بتقديم الجلسات بشكل منتظم وتحت إشراف مدير المدرسة.

لا تخضع لأي من أعمال الامتحانات

وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج صفيه ولكن لا تخضع لأي من أعمال الامتحانات وتقدم الجلسات داخل الفصول أو الغرف المخصصة لذلك في بعض المدارس أو المكتبة أو المعامل أو الورش وذلك بالتنسيق مع مسئولي هذه المقرات والجدول المدرسي، ودون الإخلال بالعملية التعليمية.

عدم اتخاذ إجراءات نقل أو ندب كلى للمعلمين الميسرين

وطالبت الوزارة بعدم اتخاذ إجراءات نقل أو ندب كلى للمعلمين الميسرين الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال ويقومون بتنفيذ الجلسات داخل مدارسهم، تقوم الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالإشراف ومتابعة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري.

وقالت الوزارة إن هذه التعليمات فقا للقرار الوزاري رقم (283) بشأن استحداث وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل وبما يحقق تنظيم وفعالية العمل وبما يتفق مع الصالح العام وخدمة أبنائنا الطلاب.

وتابعت: يأتي ذلك في ضوء إيمان الوزارة وقطاع التعليم الفني يدور كل من أنشطة التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه، واعتمادا على البرامج المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين في هذا الشأن، وما يتم اتخاذه حاليا في إدراج هذه البرامج والأنشطة ضمن الخطة الدراسية.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم طارق شوقي المنظومة التعليمية التعليم

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