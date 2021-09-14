مجموعة حورس الكشفية تنظم معسكرا للكشافة



فعاليات المعسكر

أقيمت فعاليات المعسكر بمحمية وادي دجلة، بمشاركة كل من القائد بيشوي جورج، والقائد أمير إيهاب، والجوال فادي محسن، والجوال كارل جان، مسؤولي المعسكر.



معسكر لوحدة الكشافة

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعليم الأجيال الجديدة الصاعدة بعض الخبرات الكشفية، التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم في الظروف الصعبة، كما تضمن المعسكر أيضًا زيارة كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم، لقاء الجانب الترفيهي من المعسكر، بالإضافة إلى زيارة المتحف الفني الإسلامي، وذلك من أجل الحرص على تبادل الثقافات.



نظمت مجموعة حورس الكشفية بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا، معسكرًا لوحدة الكشافة، التابعة للمجموعة، تحت شعار "الواحة".