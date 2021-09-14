رئيس الوزراء: زيادة مخصصات التعليم 10 أضعاف خلال 7 سنوات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أشاد به العالم اجمع وحقق انجازات كبيرة جدًا قبل ظهور جائحة كورونا، موضحًا أن الدولة نجحت خلال فترة قليلة في تحسين مستوى معدل البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الاحتياطي النقدي.



وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة كانت حريصة بالتوازي على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية لتفادي تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على بعض الفئات، منا مبادرة الدعم النقدي المباشر مثل تكافل وكرامة والذي تجاوز عدد المستفيدين منه 3.8 مليون أسرة بنحو 14.5 مليون مواطن.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن جائحة كورونا أثبتت أن مصر قادرة على الصمود، وكانت مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو إيجابي في ظل جائحة كورونا، مشددًا على أن الدولة حرصت على التركيز على بناء الإنسان المصري خاصة قطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق ومختلف القطاعات الاخرى، موضحًا أن الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه عام 2013 لـ 56 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وهذا يعني زيادة مخصصات التعليم 10 أضعاف خلال 7 سنوات.



ونوه، بأنه بمجال الصحة تم إطلاق اكثر من 100 مبادرة لتحسين مستوى الصحة للمواطن المصري بجميع فئاته، وبلغت الاستثمارات بقطاع الصحة 54 مليار جنيه خلال العام الحالي مقابل 2.7 مليار جنيه عام 2013، أي أنها تضاعفت ما يقرب من 19 ضعف.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فاعلية إطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

