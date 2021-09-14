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محمد شاهين يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"معنداني"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:25 ص
محمد شاهين
محمد شاهين
بسمة عادل
يستعد الفنان محمد شاهين حالياً لطرح أغنية جديدة له بعنوان "معنداني" وقد انتهى شاهين من تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية استعداداً لطرحها قريباً.

أغنية "معنداني" من كلمات الشاعر محمود عادل، ألحان وتوزيع إسلام منتي إخراج وتصوير محمود بامبو، ومن المقرر طرحها قريباً على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية "اتنين وحوش" مع الفنان مينا عطا وهي من كلمات وليد العطار، توزيع رامي المصري.

الكلمات المفتاحية

مينا عطا معنداني لمحمد شاهين محمد شاهين أغنية معنداني

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