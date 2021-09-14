الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة النادي الأهلي، إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وتكريمه قبل رحيله عن صفوف الفريق بالموسم الجديد.





وكان النادي الأهلي وافق على رحيل سعد الدين سمير مدافع الفريق إلى فيوتشر إف سي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بالصيف الجاري.





"الأهلي يوافق على رحيل سمير"





وأكد شوبير، أن الأهلى تعامل مع سعد سمير بمنتهى الاحترام والاحترافية، باعتباره واحد من قادة الفريق واللاعبين أصحاب الخبرة والتقدير داخل النادي.





"الأهلي يقيم حفل تكريم لسعد سمير"

وتابع: "النادي وافق على رغبة اللاعب فى الإعارة وسيكون هناك حفل له قبل الإعارة، بعدما تم منحه حق تقرير مصيره قبل أن يختار الرحيل للمشاركة بشكل أساسي.