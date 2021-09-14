نيابة الغردقة تحقق في مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم

بدأت النيابة العامة بالغردقة، التحقيق في واقعة مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بأحد طرق منطقة الجونة شمال مدينة الغردقة.

النيابة تطالب بالقبض على سائق السيارة

ومن جانبها طالبت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية بالقبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، الذي أدى إلى مصرع شاب من مدينة الغردقة، وإصابة اثنين آخرين كانا معه داخل نفس السيارة.



وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أنه تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه أثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التي اصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.