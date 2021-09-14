تسليم المدفن الصحي بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه

تكلفة المدافن بغلت حوالى 35 مليون جنيه







وأوضح التقرير أنه تم إنشاء مكونات المدفن الصحd على أرض بمسطح 10 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول وأخرى للأفراد وبه ميزان أرضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات





كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفتين للأمن والمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.



إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات



وأكد شعراوي على استمرار جهود الوزارة لمتابعة تسليم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة النظافة فى التوقيتات المحددة بما يساهم فى تحسين مستوى تلك الخدمة بجميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري خاصة مع البدء الفعلي فى تطبيق المنظومة فى محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجارية تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات.

hستعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول تسلم محافظة الفيوم اليوم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية والذي يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى أن اللجنة التى شكلها وزير التنمية المحلية والمسئولة عن تسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة، حيث قامت اللجنة بتسليم المدفن إلى المحافظة والذي بلغت تكلفته حوالى 35 مليون جنيه>