برلماني يشيد بقرار حظر استخدام الهاتف المحمول في المدارس

حظر استخدام الهاتف المحمول بالمدارس

وقال "جلال" فى تصريح لبوابة "الفجر"، إن هذا القرار في غاية الأهمية وسوف يساهم في عملية الانضباط بشكل جيد لأن استخدام الهاتف المحمول يُضيع الوقت سواء للطالب أو المعلم.



وأضاف أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن نظم التعليم خارج مصر لا يمكنهم استخدام الهاتف المحمول أثناء اليوم الدراسي سواء الطالب أو المعلم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.



وزارة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين.



وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار الهاتف المحمول إلى المدرسة خلال العام الدراسي الجديد.

أشاد النائب ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس.