تظاهر الآلاف ضد طالبان في قندهار بسبب عمليات الإخلاء

احتج آلاف الأفغان ضد حركة طالبان في مدينة قندهار الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤول حكومي سابق ولقطات تلفزيونية محلية، بعد أن طُلب من السكان إخلاء مستعمرة عسكرية سكنية.





تجمع المتظاهرون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد أن طُلب من حوالي 3000 أسرة مغادرة المستعمرة، وفقًا لمسؤول حكومي سابق شهد الحشود. وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية حشودا من الناس يغلقون طريقا في المدينة.





المنطقة المتضررة تحتلها في الغالب عائلات جنرالات الجيش المتقاعدين وأفراد آخرين من قوات الأمن الأفغانية. وقال المسؤول، الذي تحدث إلى بعض المتضررين، إن العائلات، التي عاش بعضها في المنطقة منذ ما يقرب من 30 عامًا، مُنحوا ثلاثة أيام للإخلاء. ولم يرد المتحدثون باسم طالبان على الفور على طلب للتعليق على عمليات الإخلاء.





وانتهت الاحتجاجات المتفرقة ضد حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان بعد الاستيلاء على كابول قبل شهر تقريبًا، بمصادمات دامية في بعض الأحيان، على الرغم من عدم ورود تقارير مؤكدة عن أعمال عنف يوم الثلاثاء.



