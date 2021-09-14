Advertisements

تظاهر الآلاف ضد طالبان في قندهار بسبب عمليات الإخلاء

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
منار طارق
احتج آلاف الأفغان ضد حركة طالبان في مدينة قندهار الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤول حكومي سابق ولقطات تلفزيونية محلية، بعد أن طُلب من السكان إخلاء مستعمرة عسكرية سكنية.

تجمع المتظاهرون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد أن طُلب من حوالي 3000 أسرة مغادرة المستعمرة، وفقًا لمسؤول حكومي سابق شهد الحشود. وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية حشودا من الناس يغلقون طريقا في المدينة.

المنطقة المتضررة تحتلها في الغالب عائلات جنرالات الجيش المتقاعدين وأفراد آخرين من قوات الأمن الأفغانية. وقال المسؤول، الذي تحدث إلى بعض المتضررين، إن العائلات، التي عاش بعضها في المنطقة منذ ما يقرب من 30 عامًا، مُنحوا ثلاثة أيام للإخلاء. ولم يرد المتحدثون باسم طالبان على الفور على طلب للتعليق على عمليات الإخلاء.

وانتهت الاحتجاجات المتفرقة ضد حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان بعد الاستيلاء على كابول قبل شهر تقريبًا، بمصادمات دامية في بعض الأحيان، على الرغم من عدم ورود تقارير مؤكدة عن أعمال عنف يوم الثلاثاء.

وتعهد قادة طالبان بالتحقيق في أي حالة من الانتهاكات، لكنهم أمروا المتظاهرين بالحصول على إذن قبل تنظيم الاحتجاجات. وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن رد طالبان على الاحتجاجات السلمية أصبح عنيفا بشكل متزايد.

الكلمات المفتاحية

قندهار طالبان افغانستان احتجاجات

أخبار تهمك

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ 13 دقيقة

تعرف على آخر تطورات الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ 42 دقيقة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس الأفغانى يعرض إنشاء مكتب محلى لـ"طالبان".. والحركة تختار الدوحة

ألمانيا: توقف رحلات الإجلاء من مطار كابول بعد إغلاق حشود للمدرج

طالبان تحث الأفغان على مغادرة مطار كابول بعد أيام من الفوضى القاتلة

وسط فوضى الإجلاء.. الولايات المتحدة وألمانيا تنصحان بعدم السفر إلى مطار كابول

احتجاج مئات الأفغان امام بنك كابول

"أسوشيتد برس": الأفغانيات تطالبن بحقوقهن بينما تسعى طالبان للحصول على اعتراف دولى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

11:22 ص

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

10:30 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements