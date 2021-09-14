Advertisements

بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية بالمرحلتين الأولى والثانية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
مكتب التنسيق
مكتب التنسيق
ريما خليفة
بدأ مكتب التنسيق، استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 892021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 1292021.

وتقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر، والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 1892021 حتى يوم الاثنين الموافق 2092021.

العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة

الشعبة الحد الأدنى العدد
الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 42065
الشعبة الأدبية 24932
الإجمالي 66997
• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
• وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي مرحلة الاغتراب خالد عبد الغفار تنسيق التعليم العالي

أخبار تهمك

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على آخر تطورات الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 16 ساعة

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ 10 دقائق
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

11:22 ص

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

10:30 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements