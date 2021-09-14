بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية بالمرحلتين الأولى والثانية





المرحلة الثالثة وعدد طلابها



وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 1892021 حتى يوم الاثنين الموافق 2092021.





العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة



الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 42065

الشعبة الأدبية 24932

الإجمالي 66997

• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

بدأ مكتب التنسيق، استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 892021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 1292021.وتقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر، والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.