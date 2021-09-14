موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لاستضافة نادي لايبزيج الألماني، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "الإتحاد" معقل النادي الإنجليزي.





تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الأولى من دوري الأبطال

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ويتواجد مانشستر سيتي في المجموعة الأولى والتي تضم كل من باريس سان جيرمان الفرنسي- كلوب بروج البلجيكي - لايبزيج الألماني.





وتأمل كتيبة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، في حصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم وخاصة بعد إخفاق الفريق في حصد لقب النسخة السابقة أمام نادي تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.





ويدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة الأخيرة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري.





على الجانب الآخر تعثر لايبزيج في اخر لقاء له في الدوري أمام بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.