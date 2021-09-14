ديانا كرزون توجه رسالة رومانسية لزوجها بمناسبة مرور عاماً على زواجهما



وعلق الجمهور على الأمر متفاعلين مع الصور بشكل كبير، وتمنوا لها المزيد من السعادة.

نشرت الفنانة ديانا كرزون عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع زوجها الإعلامي الأردني ​معاذ العمري​.وعلّقت على الصورة، قائلة:" Happy anniversary ..مثل اليوم من سنة ..صرنا لبعض ..سنة مرت سريعة سنة كلها احترام حب وزاد خوفك علي وحبك أول ما خبرتك إني حامل ..إحساس لا يوصف كميه الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة " .وأستكملت ديانا حديثها :" دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب..الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر ..بحبك أبو سلمى " .