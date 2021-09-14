مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات تجديد عقد كل من عمرو السولية والتونسي علي معلول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفترة المقبلة.





"مدة عقد معلول والسولية داخل الأهلي"





ومن المقرر أن ينتهي عقد الثنائي داخل القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل، حيث يسعى النادي الأهلي للحفاظ على نجومه وتجديد عقودهما.





"الأهلي يتوصل لاتفاق مع السولية ومعلول للتجديد"





وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن الأهلي أنهى الاتفاق مع على معلول وعمرو السولية لاعبا الفريق على تجديد تعاقدهما بالفعل والاستمرار داخل التتش.





وأضاف: "الإعلان عن التجديد للثنائي أصبح قريب، ولكن هناك بعض الرتوش البسيطة، والتي لن تعيق الاتفاق واستمرارهما بالفترة المقبلة".





وكان معلول أبدى رغبته في تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة بخلاف الموسم المقبل، إلا أن النادي عرض عليه تجديد عقده موسمين بخلاف الموسم المقبل.