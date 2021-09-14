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كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالشروق

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:39 ص
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كشفت أجهزة الأمن ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بمدينة الشروق، وتمكنت القوات من القبض على الجناة.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى - جهاز لاب توب - 2 هاتف محمول).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات استهدافهما تمكن رجال مباحث الشروق من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، كما أقرا بارتكاب (2) حادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها فى وقائع السرقة الأخرى بمسكنهما، كما أضافا بتصرفهما فى بعض المسروقات بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة وكذلك إنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مباحث الشروق قوات الامن الشروق

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