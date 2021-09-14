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السياحة والثقافة تبحثان استراتيجية الترويج لمصر محليًا وعالميًا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، لمناقشة وضع استراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر محليًا وعالميًا طبقًا للمعايير الدولية وبما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وتناول اللقاء مناقشة إقامة ودعم عدد من الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية الكبري بالمناطق السياحية داخل مصر وخارجها مما يعكس صورة الاستقرار والتنمية التي يعيشه الوطن حالياً باعتبار السياحة أحد مصادر الدخل القومي وبما يؤكد على عراقة مصر بحضارتها وتنوعها وتعددها الثقافي .

وخلال اللقاء، وجه وزير السياحة والآثار ك الشكر لوزيرة الثقافة على ما تقدمه من دعم لتنشيط حركة السياحة، وأشاد بمشاركتها فى مختلف المحافل التى يتم تنظيمها خاصة موكب نقل المومياوات الملكية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا سياحيًا وثقافيًا دوليًا كبيرًا من خلال تنسيق أجندة مشتركة لإقامة العديد من الأحداث السياحية والفنية والثقافية الضخمة في المدن السياحية والمناطق الأثرية لتعظيم الدور السياحي والثقافي والترويج الدعائي لها داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووضع هذه الأحداث والفعاليات على خريطة وبرامج شركات السياحة في الداخل والخارج لابراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماتها السياحية والثقافية وغيرها.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على أهمية دور القوى الناعمة بمختلف صورها فى التأثير الايجابى على المجتمعات، موضحة الاتجاه الجديد للدولة الذى يستند الى استثمار هذه القوى وتفعيلها لخدمة كافة الأهداف التنموية، مشيرة إلى أن ثراء عناصر الثقافة والفنون المصرية الناتجة عن تنوع حضارى ممتد منذ الاف السنين يجعل الوطن قبلة عالمية للإبداع والذى يسهم بشكل مباشر فى دعم الأقتصاد الوطنى، مثمنة تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المرجوة.

وحضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفبذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية والترويج، ومستشاري الوزير لكل من الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية.

وحضر من وزارة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسيد حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير ، والسيد محمد منير المتحدث الرسمى للوزارة.

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