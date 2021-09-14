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إحباط ترويج 3 آلاف قطعة مصنوعات جلدية مقلدة بالقاهرة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عادل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3465 قطعة مصنوعات جلدية "كوتشى" وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية، بحوزة المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية.

ضبط مصنوعات جلدية مقلدة بالقاهرة
ويأتي ذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اعتراف المتهم 
بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

مصنوعات جلدية مقلدة القاهرة الشرابية

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