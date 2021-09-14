إحباط ترويج 3 آلاف قطعة مصنوعات جلدية مقلدة بالقاهرة

ضبط مصنوعات جلدية مقلدة بالقاهرة

ويأتي ذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



اعتراف المتهم

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.