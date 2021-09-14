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السجن 10 سنوات لعاطل وزوجته لاتجارهما في المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن والمستشار أحمد محمود عوض وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن 10 سنوات لعاطل زوجته لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

10 سنوات لعاطل زوجته 
بداية الواقعة في القضية، رقم 15431 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.


كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " ه.أ.ح" ربة منزل وزوجها المتهم " أ.خ.أ" عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة بضبطهما، وعقب تنفيذ القرار تم تحديد مكان المتهمة الأولي وبحوزتها حقيبة والقبض عليها وتفتيشها عثر داخل الحقيبة على عدد واحد وأربعين طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

الاتجار في المواد المخدرة
بمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة، بالاشتراك مع زوجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها وتحرر محضر بالواقعة وعرضهما على النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.

الكلمات المفتاحية

عاطل السجن 10 سنوات الاتجار في المخدرات

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