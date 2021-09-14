موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على كلوب بروج البلجيكي، في إطار الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





بوجود ميسي تعرف على أولى مباريات باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "جان برايدال".





ويأمل الفريق الفرنسي في حصد لقب الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وخاصة بعد انتعاش النادي بصفقات من العيار الثقيل وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.





ويتواجد باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى والتي تضم كل من مانشستر سيتي الإنجليزي - كلوب بروج البلجيكي - لايبزيج الألماني.





وكان العملاق الفرنسي قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ 0-1 في المباراة النهائية.





وجاء تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع للقاء كلوب بروج على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كيرير – ديالو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

خط الوسط: فيراتي – إدريسا جانا جاي – فينالدوم

خط الهجوم: ميسي – نيمار – مبابي

جدير بالذكر أن المباراة سوف تذاع علي قناة beIN Sports 3 HD Premium.