وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير العراقي لبحث تعزيز سبل التعاون

تعاون مشترك بين مصر والعراق







وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تمت بين الجانبين (المصري والعراقي) في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.





اهتمام القيادة السياسية بتعزيز أطر التعاون

وأعرب الوزير "مرسي" خلال لقائه سفير العراق بالقاهرة عن اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتعزيز أطر التعاون حيث ظهر هذا جليًا خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي في قمة "بغداد للتعاون والشراكة" وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي علي عمق العلاقات التاريخية بين الشعبيين.



وأشار الوزير "مرسي" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على توجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بما يلبي احتياجات الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، وذلك وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك المجالات.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على أهمية دور مصر الريادي تجاه الأمة العربية ودورها في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.





وأعرب "الدليمي" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع المختلفة، مشيدًا بدور الوزارة والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.



وأشار السفير العراقي إلى أهمية وضع الآليات الفعالة لتسريع وتيرة عمل اللجنة العليا (العراقية - المصرية) المشتركة بما يعزز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات خصوصًا الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار.



وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تعزز مساعي التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن العلاقات بين مصر والعراق راسخة وممتدة تاريخيًا بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف مجالات التصنيع وخصوصًا في مجال الجرارات والمعدات الزراعية.