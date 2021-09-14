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شريف الدسوقي يكشف آخر تطوراته الصحية بعد إصابته في قدمه المتبورة
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
نادين نجدي
كشف الفنان شريف الدسوقي عن آخر تطوراته الصحية، بعد إصابته بجرح في قدمه المبتورة.
وفي تصريحات صحفية قال :" وقف الطبيب التدريب على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام، حتى يلئم الجرح ثم من بعدها يعود للتدريب مرة أخرى على الطرف الصناعي" .
ويشارك شريف دسوقي حالياً في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، وهي بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، سما إبراهيم، وناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.
وفي تصريحات صحفية قال :" وقف الطبيب التدريب على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام، حتى يلئم الجرح ثم من بعدها يعود للتدريب مرة أخرى على الطرف الصناعي" .
ويشارك شريف دسوقي حالياً في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، وهي بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، سما إبراهيم، وناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.