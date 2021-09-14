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شريف الدسوقي يكشف آخر تطوراته الصحية بعد إصابته في قدمه المتبورة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
نادين نجدي
كشف الفنان شريف الدسوقي عن آخر تطوراته الصحية، بعد إصابته بجرح في قدمه المبتورة.

وفي تصريحات صحفية قال :" وقف الطبيب التدريب على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام، حتى يلئم الجرح ثم من بعدها يعود للتدريب مرة أخرى على الطرف الصناعي" .

ويشارك شريف دسوقي حالياً في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، وهي بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، سما إبراهيم، وناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.

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يحيى الفخراني مسرحية ياما في الجراب يا حاوي شريف دسوقي الفنان شريف دسوقي

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