شريف الدسوقي يكشف آخر تطوراته الصحية بعد إصابته في قدمه المتبورة

كشف الفنان شريف الدسوقي عن آخر تطوراته الصحية، بعد إصابته بجرح في قدمه المبتورة.



وفي تصريحات صحفية قال :" وقف الطبيب التدريب على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام، حتى يلئم الجرح ثم من بعدها يعود للتدريب مرة أخرى على الطرف الصناعي" .



ويشارك شريف دسوقي حالياً في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، وهي بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان ، سما إبراهيم، وناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.