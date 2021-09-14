أجهزة الأمن تضبط 9 آلاف شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 9056 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9024 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.



تحرير 677 مخالفة للمحلات

كما تم تحرير 677 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 194 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1199 شيشة.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.