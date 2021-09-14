موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق النصر السعودي بنظيره تراكتور الإيراني، اليوم الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد بقطر، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.





موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا:-

وسينقل اللقاء حصريا عبر قناة SSC7 السعودية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.





ويعتلي النصر صدارة مجموعته متفوقا على كلا من السد وفولاذ والوحدات، فيما يتواجد تراكتور في المركز الثاني من مجموعته، التي ضمن كلا من؛ الشارقة وباختاكور والقوة الجوية.