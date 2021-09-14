Advertisements

موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
أميرة محمود
يلتقي فريق النصر السعودي بنظيره تراكتور الإيراني، اليوم الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد بقطر، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا:-
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد تراكتور في دوري أبطال ٱسيا:-
وسينقل اللقاء حصريا عبر قناة SSC7 السعودية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

ويعتلي النصر صدارة مجموعته متفوقا على كلا من السد وفولاذ والوحدات، فيما يتواجد تراكتور في المركز الثاني من مجموعته، التي ضمن كلا من؛ الشارقة وباختاكور والقوة الجوية.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة النصر وتراكتور مباراة النصر دوري ابطال اسيا تراكتور النصر

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 16 ساعة

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

منذ 36 دقيقة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على آخر تطورات الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ 10 دقائق

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

منذ 39 دقيقة

مدرب برشلونة يجهز مفاجأة لبايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم خليفة ساسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

اعرف موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري في دور إياب ربع نهائي دوري آبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في ختام الدوري السعودي

دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة النصر ضد أصفهان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر السعودي ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

11:22 ص

خلال ساعات.. الزمالك يعلن ضم صفقة مدوية

10:30 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

الأهلي يفاجئ قائد الفريق قبل رحيله

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements