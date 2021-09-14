شوبير يفجرها: نجم بيراميدز يقاتل من أجل الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، يحاول بكل قوة من أجل الانتقال إلى صفوف الزمالك بالموسم الجديد.





"عبدالله السعيد يطلب الرحيل للزمالك"





وأوضح شوبير، أن عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق السماوي طلب من ناديه الانتقال إلى الزمالك، مع بداية الموسم الجديد.





وتابع: "المفاوضات بين النادي الأبيض والسعيد لم تتوقف حتى الآن، وهناك رغبة قوية في إتمام الصفقة، واللاعب لديه الرغبة في ختام مسيرته داخل ميت عقبة".





"الزمالك يحاول ضم دونجا"





وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "هناك مفاوضات أيضًا ما بين نادي الزمالك ونبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، من أجل ضم الأخير إلى صفوف الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".



