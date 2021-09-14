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الداخلية تضبط واحد من أخطر العناصر الإجرامية في الأقصر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:33 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقتان من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه غير المشروع، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه والهاتف للتواصل مع عملائه.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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مباحث الاقصر عناصر ارهابية عناصر اجرامية الداخلية الاقصر

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