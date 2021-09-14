محافظ بني سويف يتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ناصر (صور)

حياة كريمة





مجمع بهبشين

وسيقدم مجمع بهبشين العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والذين يزيد عددهم عن 95 ألف نسمة بدائرة مجلس قروي بهبشين وتوابعه.



كما تفقد المحافظ الخطوات المبدئية لإنشاء مجمع زراعي ببهبشين على مساحة 330 متر مكون من طابقين، والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 متر ووحدة بيطرية على مساحة 150 متر ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها.



وأشار محافظ بني سويف، إلى استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقارير بصفة مستمرة "كل فيما يخصه" متضمنة الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.



يُذكر أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاهتمام بالنظافة والبيئة، وتطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة النشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.



زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار المشروع القومي لتطوير القرى.وجاء ذلك في حضور العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ "النائبة سهام بشاي، والنائبة د.منى عبدالله، ونبيل حميدة"، وعلى يوسف رئيس مركز ناصر ومحمد جبر معاون المحافظ، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ومنسقى مؤسسة حياة كريمة.وتابع محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمي ببهشين على مساحة 560 متر، وبتكلفة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، وتم الانتهاء من أعمدة الأساسات والدور الأرضي، وتشمل "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري" وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى مركز ناصر.