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أحمد خالد صالح يتعاقد على المشاركة في فيلم " عمهم"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:59 م
محمد امام،أحمد خالد صالح
محمد امام،أحمد خالد صالح
آيه عبد العزيز
انضم الفنان أحمد خالد صالح للمشاركة في فيلم " عمهم" للفنان محمد إمام ومن المفترض البدء في تصويره خلال يومين ومن المتوقع تحقيق نجاحًا كبيرًا نظرًا لكمية النجوم المتواجدة بالعمل.

فيلم "عمهم " بطولة محمد إمام،أمينة خليل،سيد رجب، محمد سلام، باسم سمرة،محمود حميدة،رحاب الجمل. 

وفي سياق آخر يعرض حاليًا لاحمد خالد صالح بالسينمات فيلم "30 مارس" إخراج أحمد خالد موسي بطولة احمد الفيشاوي،دينا الشربيني،خالد الصاوي،صبري فواز،أسماء أبو اليزيد،زينب العبد. 

الكلمات المفتاحية

محمد إمام فيلم عمهم أحمد خالد صالح

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