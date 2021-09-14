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محمد نور يتعاقد على فيلم "قرار حازم" (تفاصيل)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:38 م
محمد نور
محمد نور
بسمة عادل
يستعد الفنان محمد نور لبدء تصوير فيلمه الجديد بعنوان "قرار حازم"، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد نور في تصريحات صحفية إنه سيسافر إلى دوله البحرين شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل استعداداً لتصوير الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية" ليه وأنت جاي" والتي كان قد طرحها على موقع يوتيوب وذلك قبل ثلاثة أشهر، علمًا بأن الأغنية من كلمات سجدة أمير، وألحان محمد نور، وتوزيع كريم أسامة.

الكلمات المفتاحية

محمد نور فيلم قرار حازم أغنية نجمة معدية

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